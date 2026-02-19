روسيا تقول إنها دمرت 113 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت روسيا الخميس أنها دمرت 113 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، قائلة إن من بين أهداف الهجوم مصفاة نفط في شمال غرب البلاد، حيث اندلع حريق في خزان نفط، وفق السلطات المحلية.

يأتي هذا الإعلان غداة جولة محادثات جديدة جرت في جنيف بين موسكو وكييف وواشنطن، سعيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا.

وُصفت هذه المحادثات التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء بأنها "صعبة" من جانب موسكو وكييف، وانتهت من دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية "اعترضت ودمرت 113 مسيّرة أوكرانية" ليل الأربعاء الخميس.

واستهدف أحد الهجمات مصفاة نفط في فيليكي لوكي بمنطقة بسكوف في شمال غرب البلاد، ما تسبب في "اندلاع حريق في خزان نفط"، وفق ما أوضح حاكم المنطقة ميخائيل فيديرنيكوف في بيان.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين أو العاملين في المصفاة وفقا للتقارير الأولية.

وتتعرض أوكرانيا منذ أربع سنوات لقصف روسي شبه يومي، وتردّ عبر ضربات تستهدف بشكل خاص مصافي النفط الروسية والموانئ والبنية التحتية للطاقة.



المصدر: فرانس برس