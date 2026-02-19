مدفعية الجيش تطلق "قذائف احتفالية" في بغداد استعداداً لرمضان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تنفيذ إطلاق مدفعي تجريبي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس في شارع أبي نؤاس بقلب العاصمة بغداد. وأوضح البيان أن هذا النشاط يمهد للفعالية الرمضانية السنوية، حيث سيتم إطلاق قذيفة يومية عند وقت الإفطار طيلة أيام الشهر المبارك.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم القلق عند سماع دوي الإطلاقات في المناطق القريبة، مؤكدة أنها تأتي ضمن الفعاليات الرمضانية التراثية والاحتفالية التي يقيمها الجيش العراقي.