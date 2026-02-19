كوريا الشمالية تكشف عن قاذفة صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الكشف عن قاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية، وفق ما أفاد الخميس الإعلام الرسمي.

في مراسم أقيمت الأربعاء، ألقى كيم خطابا أشاد فيه بمنظومة قاذفات الصواريخ الجديدة عيار 600 ملم المتعددة الفوهات بوصفها فريدة من نوعها في العالم، قائلا إنها "ملائمة لهجوم خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية، مستخدمة تعبيرا شائعا للدلالة على الاستخدام النووي.

وأكد أن السلاح الجديد مصمم لأغراض "الردع"، زاعما أنه لا يقهر.

ونقلت عنه الوكالة قوله "إذا استخدم هذا السلاح، فلن يكون لأحد أن يأمل بحماية الله".

واستنتج مسوؤولون وخبراء خلال زيارة كيم جونغ أون الشهر الماضي للمصنع الذي ينتج هذه القاذفات، إلى أنها قد تستخدم ضد كوريا الجنوبية، بما في ذلك عاصمتها سيول التي تقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من خط الفصل بين الكوريتين.

ويعتقد محللون أن هذا الابتكار يهدف إلى تعزيز قدرات بيونغ يانغ في توجيه ضربات دقيقة ويشكل تحديا لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معا، مشيرين إلى أن الكشف عنه قد يسبق اختباره وتصديره المحتمل إلى روسيا التي عززت شراكتها مع كورياالشمالية بعد غزوها أوكرانيا.

AFP