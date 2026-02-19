الخارجية العراقية توضح ملابسات "الرسالة الأمريكية" وتكشف حقيقة التلميحات بفرض عقوبات

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء 18 شباط 2026، بياناً صحفياً توضيحياً رداً على ما تداولته وسائل إعلام ومنصات إخبارية بشأن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، في مقابلته الأخيرة مع قناة "الشرقية".

فندت الوزارة حالة اللبس التي سببتها التغطيات الإعلامية حول وجود تلميحات بفرض عقوبات على العراق. وأكدت الوزارة أن الجانب العراقي تسلم بالفعل "رسالة شفهية" من الجانب الأمريكي في واشنطن، ارتبطت بموقف الكتلة الأكبر وتمسكها بمرشحها الحالي، مشيرة إلى أن الرسالة تضمنت نقطتين جوهريتين:

1. تلميحات بالعقوبات: اشتملت الفقرة الأولى من الرسالة على تلميح واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات أمريكية تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات.

2. معايير التعاون: تضمنت الفقرة الثانية مجموعة من المعايير المتعلقة بطبيعة التعاون والعمل المشترك بين بغداد وواشنطن، ولاسيما ما يخص تشكيل الحكومة القادمة وآليات عملها.

وأوضح البيان أن حديث الوزير فؤاد حسين خلال برنامج "المواجهة" انصبّ حصراً على "الفقرة الثانية" المتعلقة بمعايير التعاون الدولي والعمل المشترك، ولم يتطرق في حديثه التلفزيوني إلى مضمون الفقرة الأولى الخاصة بالتلميح بالعقوبات.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا الفصل في التوضيح يأتي لرفع اللبس ومنع التأويلات غير الدقيقة التي رافقت التغطية الإعلامية للمقابلة، مشددة على شفافية الوزارة في نقل الحقائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية للعراق.