مدينةٌ أميركية تعلن آذار "شهراً للتراث الكوردي" وتؤكد تضامنها مع غرب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس مدينة "بارك ماناساس" في ولاية فيرجينيا الأميركية، في قرار رسمي، تسمية شهر آذار (مارس) "شهراً للتراث الكوردي"، مجدداً تضامنه ودعمه للشعب الكوردي في غرب كوردستان (روج آفا).

ونشرت رئيسة بلدية ماناساس بارك، ألانا ميسينج، بياناً أوضحت فيه أن مجلس المدينة قرر رسمياً جعل شهر آذار شهراً للتراث الكوردي، وذلك تكريماً لتضحيات وثقافة الشعب الكوردي.

وجاء في نص القرار: منذ بدء الأزمة السورية، وقعت أعباء جسيمة على عاتق المكونات الكوردية، بما في ذلك النزوح وفقدان الأرواح وتهديدات الجماعات المتطرفة، وفي الوقت نفسه، لعب الكورد دوراً حاسماً في دحر الإرهاب وتعزيز التعايش السلمي.

وأشار البيان إلى أنه بسبب استمرار الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي، والتوترات الإقليمية، لا تزال هناك مخاطر تهدد حياة وسلامة ومستقبل المواطنين الكورد، في وقت يعبر فيه الشعب الكوردي باستمرار عن تطلعه للمواطنة المتساوية، وحماية حقوق الإنسان، والاعتراف بهويته الثقافية في إطار سوريا مستقرة.

وعلى هذا الأساس، أعربت مدينة بارك ماناساس عن تضامنها مع الشعب الكوردي، وحثت على استمرار الجهود الدبلوماسية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتفعيل الحوار السلمي بهدف حماية المدنيين والتوصل إلى حل عادل ومستدام للأزمة السورية.