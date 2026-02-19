النفط يستقر فوق 70 دولارا مع تزايد التوترات بين أمريكا وإيران

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تسجيلها أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر، عقب تقرير أفاد بتدخل عسكري محتمل لأمريكا في إيران في وقت أقرب مما كان متوقعا.

حافظ خام برنت على تداوله فوق 70 دولارا للبرميل بعد أن أضاف 4.3% أمس الأربعاء، فيما جرى تداول خام تكساس قرب 65 دولارا.

أفاد موقع "أكسيوس" بأن أي عملية عسكرية لأمريكا من المرجح أن تكون حملة تمتد لأسابيع، وأن إسرائيل تدفع باتجاه سيناريو يستهدف تغيير النظام في إيران.



من شأن حرب محتملة أن تعرض التدفقات النفطية للخطر من منطقة تضخ ثلث نفط العالم، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه خطر إثارة غضب الناخبين قبيل الانتخابات النصفية، إذا أدى ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة أسعار البنزين داخل بلاده.

ظلت المحادثات بين الجانبين حتى الآن غير حاسمة، إذ قالت طهران إنها توصلت إلى اتفاق عام مع واشنطن بشأن شروط صفقة نووية محتملة، فيما قال مسؤول أمريكي إن المفاوضين الإيرانيين سيعودون إلى جنيف باقتراح جديد خلال أسبوعين.

كما أعلنت السلطات الأمريكية فرض قيود على تأشيرات دخول لمسؤولين ومديرين تنفيذيين إيرانيين على خلفية حملة قمع حديثة للاحتجاجات.

خارج نطاق الشرق الأوسط، انتهت محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أقل من 90 دقيقة دون وضوح يذكر، وقد شهدت روسيا العضو في تحالف "أوبك+"، تباطؤا في عمليات الحفر قد يؤدي إلى مزيد من تراجع إنتاج النفط.

في سياق منفصل، انخفضت مخزونات خام أمريكا بمقدار 609 آلاف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمعهد البترول، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم الخميس.

المصدر.. الاقتصادية