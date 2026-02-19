رئيس الوزراء البولندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس الوزراء البولندي مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "على المواطنين البولنديين مغادرة إيران فوراً، وعدم العودة إليها تحت أي ظرف من الظروف".

ووفقاً لتوسك، قد لا يكون إجلاء المواطنين البولنديين ممكناً خلال ساعات قليلة. ويُلوح في الأفق نزاع مسلح، إذ قد ترغب الولايات المتحدة في شنّ هجوم على إيران في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ويعود السبب في ذلك إلى البرنامج النووي الإيراني، الذي تزعم واشنطن أنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران هذا الادعاء منذ عقود، وتؤكد أنها تسعى إلى تطوير الطاقة النووية وإجراء البحوث العلمية.