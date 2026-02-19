باکستان..ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار في كراتشي إلى 16 قتيلاً

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت فرق الإنقاذ، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أسطوانة غاز في مبنى سكني بمنطقة "سولجر بازار" في مدينة كراتشي الباكستانية إلى 16 قتيلاً، بينهم ست نساء وأربعة أطفال، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.

ووقع الانفجار ليلة الأربعاء، الموافق 18 فبراير/شباط، في الطابق الأول من مبنى مكون من ثلاثة طوابق، مما أدى إلى انهيار أجزاء واسعة منه. وباشرت فرق الطوارئ فور وقوع الحادث عمليات بحث مكثفة، مستخدمةً كافة الموارد المتاحة لانتشال العالقين من تحت الركام.

من جانبه، صرح الدكتور فاروق لانجار، نائب المفتش العام للشرطة في المنطقة الشرقية، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن تسرباً للغاز كان السبب وراء الحادث، مؤكداً أن الجزم النهائي بطبيعة الانفجار ينتظر نتائج الفحص الكيميائي. وأضاف لانجار أن السلطات فتحت تحقيقاً شاملاً للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من الوضع القانوني للمبنى، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة يثبت تقصيرها.

وشهدت عمليات الإنقاذ انتشال جثامين عدد من الضحايا، عُرف منهم الطفلة "نازية" (10 سنوات)، والمسن "محمد رياض" (60 عاماً)، بالإضافة إلى فتيات في مقتبل العمر تتراوح أعمارهن بين 17 و19 عاماً. كما تمكنت الفرق من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، ونقلها مع مصابين آخرين، بينهم أطفال، إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل.

ومع استكمال انتشال الجثامين والتأكد من خلو الموقع من أي مفقودين، أعلن مسؤولو الإنقاذ انتهاء عمليات البحث الميدانية، وبدء الآليات الثقيلة في أعمال إزالة الأنقاض من الموقع وتطهيره.



المصدر: موقع "جیو نیوز" الباکستانیة