العراق يقطع الحصة التموينية عن موظفين تتجاوز رواتبهم 1.5 مليون دينار

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت وزارة التجارة الاتحادية بتنفيذ قرار قطع الحصة التموينية الشهرية عن الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم مليوناً و500 ألف دينار عراقي.

وفي هذا السياق، قدمت وزارة العدل الاتحادية بالفعل قوائم رواتب موظفيها لغرض استبعاد المشمولين، بينما صرح المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان بأنهم لم يقدموا قوائم الأسماء حتى الآن.

صرح المتحدث باسم وزارة العدل الاتحادية، أحمد اللعيبي، لـكوردستان 24، بأن الوزارة قدمت قائمة بأسماء الموظفين الذين تزيد رواتبهم الشهرية عن مليون و500 ألف دينار تمهيداً لقطع حصتهم التموينية.

مؤكداً أن هذا القرار يشمل جميع الوزارات ويتم تنفيذه وفقاً لشروط وتعليمات وزارة التجارة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الاتحادية، محمد حنون، لـ كوردستان 24، أن استبعاد الحصة التموينية يقتصر فقط على الموظفين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن المبلغ المذكور.

مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك حالياً إحصائية دقيقة لعدد المشمولين، حيث يتوجب على كافة الوزارات تزويدهم بالبيانات اللازمة.

وفيما يخص إقليم كوردستان، أوضح المدير العام للتجارة في الإقليم، نوزاد شيخ كامل، أن القرار يشمل الإقليم أيضاً، إلا أنهم لم يرسلوا أي قوائم حتى اللحظة.

لافتاً إلى أن قوائم الرواتب موجودة لدى بغداد، ومن المحتمل أن تقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ القرار مباشرة.

كما كشف شيخ كامل أن أحدث الإحصائيات تشير إلى وجود 5 ملايين و133 ألف شخص في إقليم كوردستان يستفيدون حالياً من الحصة التموينية.

يعود هذا القرار إلى اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد والمالية رقم (28) المنعقد في نهاية عام 2025، والذي نص على قطع الحصة التموينية الشهرية عن الموظفين والمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم مليوناً و500 ألف دينار، ويشمل القرار الموظف وأفراد أسرته أيضاً.