وزير الداخلية الاتحادي يلتقي رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- التقى وزير الداخلية الاتحادي، السيد "عبد الأمير الشمري" اليوم الخميس الموافق 19 شباط 2026، الأستاذ "فارس عيسى" رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، إضافة إلى تطوير آليات التعاون مع ممثلية حكومة الإقليم في بغداد.

كما جرى بحث سبل مكافحة جرائم المخدرات والاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية الاتحادية ونظيرتها في إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة معالجة مشكلات الجنسية والأوراق الثبوتية لمواطني الإقليم.

وأكد الجانبان ضرورة دعم قوات حرس الحدود، عبر التنسيق المشترك بين قوات الزيرفاني وقوات الحدود الاتحادية، لضبط الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية والجهات المعادية.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان إلى عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية الاتحادي وإقليم كوردستان، بهدف معالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض مسار العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين.