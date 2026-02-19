ترامب يدعو إيران لإبرام "صفقة مجدية" وإلا "ستحدث أمور سيئة"

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إيران على إبرام "صفقة مجدية" فيما يواصل الحشد العسكري في الشرق الأوسط والتهديد بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" "لقد ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل التوصل إلى صفقة مجدية مع إيران. علينا أن نتوصل إلى صفقة مجدية وإلا ستحدث أمور سيئة".

وحذّر من أن واشنطن "قد تضطر إلى اتخاذ خطوة أبعد" في غياب اتفاق، مضيفا "ستكتشفون ذلك خلال الأيام العشرة القادمة على الأرجح".

يتبع..