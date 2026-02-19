مصرف العراق الإسلامي ينضم إلى منصة "إي-بسولة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن انضمام مصرف العراق الإسلامي (IIB) رسمياً إلى المشروع الوطني للدفع الإلكتروني "إي-بسولة" (e-Pswla)، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية سداد أجور الكهرباء للمواطنين وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتوسيع البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، حيث بات مصرف العراق الإسلامي الشريك الاستراتيجي السابع في هذا المشروع، لينضم إلى قائمة الشركاء التي تضم: (AsiaPay، FastPay، FIB، NassWallet، ZainCash، ومصرف جيهان).

وبموجب هذا الانضمام، سيتمكن عملاء مصرف العراق الإسلامي من الوصول إلى منصة "إي-بسولة" عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف، مما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم المالية بيسر وسهولة، ويسهم في توفير الخدمات الرقمية لشريحة أوسع من المواطنين.

وفي إطار تشجيع المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، أشار البيان إلى العرض الخاص الذي أطلقته الحكومة؛ حيث سيحصل أي مشترك في قطاع الكهرباء (الفئة المنزلية) على خصم بنسبة 20% من قيمة المبلغ المدفوع (سواء كانت فواتير جارية أو ديوناً سابقة)، بشرط أن يتم السداد عبر منصة "إي-بسولة" أو المصارف والمحافظ الإلكترونية الشريكة، ويستمر هذا العرض حتى تاريخ 12 آذار 2026.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أطلق منصة "إي-بسولة" رسمياً في 10 شباط 2026. وتعد هذه المنصة البوابة الرسمية الوحيدة للمدفوعات الرقمية الحكومية في الإقليم، وهي مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

وتهدف المنصة بشكل أساسي إلى القضاء على الروتين الإداري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في تحصيل الإيرادات العامة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في إنجاز التزاماتهم المالية.