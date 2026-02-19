ترامب يمهل إيران 10 أيام للتوصل إلى اتفاق ويحذر من "نتائج غير مرغوب فيها"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة زمنية مدتها 10 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، محذراً من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى "نتائج غير مرغوب فيها".

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه ترامب، يوم الخميس 19 فبراير 2026، أمام "مجلس السلام" في العاصمة واشنطن. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يتوقع التوصل إلى حل للملف الإيراني في غضون الأيام العشرة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته على موقفه الثابت تجاه طموحات طهران النووية، قائلاً: "لن يُسمح لإيران بأي شكل من الأشكال بالحصول على سلاح نووي".

وأعرب ترامب عن رغبته في إبرام "اتفاق جيد"، كاشفاً عن إجراء لقاءات سابقة مع الجانب الإيراني، وصفها بأنها كانت "جيدة وإيجابية".

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول للرئيس ترامب، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أشارت إلى وجود "أسباب ومسوغات كثيرة" قد تضفي شرعية على توجيه ضربات عسكرية ضد طهران إذا اقتضت الضرورة. وقالت ليفيت: "الرئيس كان دائماً صريحاً؛ الدبلوماسية هي الأولوية، ولكن من الحكمة أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وتأتي هذه التصريحات عقب انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، والتي استضافتها السفارة العمانية في مدينة جنيف السويسرية.

وفي تعليقه على سير المحادثات، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طبيعة الحوار بأنها "جادة، بناءة وإيجابية"، مؤكداً إحراز تقدم ملحوظ مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى أن "المسار أصبح الآن أكثر وضوحاً أمامنا".

وعلى صعيد الوساطة، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي يشرف على إدارة المفاوضات، أن الجولة الثانية انتهت بـ"تقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية المتعلقة بها"، واصفاً أجواء الاجتماعات بأنها كانت "بناءة".