طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 20 شباط 2026، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 18، أربيل 19، نينوى والأنبار 20، وكركوك وصلاح 22، ديالى وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف 23، وبابل 24، وبغداد والديوانية وواسط والمثنى 25، وذي قار 27، وميسان والبصرة 28".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً ويكون أحياناً غائماً جزئياً، ودرجة الحرارة مقاربة على العموم".

وبين، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً ويكون احياناً غائماً مع فرصة لزخات مطر خفيفة متفرقة في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".