متحدثة "دەم بارتي": الاعتراف باللغة الكوردية مطلب ملايين الكورد وحق لا يمكن إنكاره

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، الذي يصادف غداً السبت، طالبت المتحدثة باسم "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party)، عائشة غول دوغان، بضرورة رفع كافة العقبات القانونية والسياسية أمام اللغة الكوردية، مؤكدة أنه لا ينبغي الاستمرار في منع ملايين الكورد من ممارسة حقوقهم اللغوية.

وأكدت دوغان، في مؤتمر صحفي عقدته بهذا الشأن، أن موقف حزبها ثابت وواضح فيما يتعلق بحماية اللغة الكوردية، داعية السلطات التركية إلى إنهاء سياسات الحظر والقيود المفروضة على "لغة الأم".

وأشارت المتحدثة إلى ضرورة ابتعاد تركيا عن سياسات التوتر والإقصاء، معتبرة أن حظر اللغة الأم يتنافى تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأضافت: "لو لم يتم حظر الكورد ولغتهم، لما وصلت الأوضاع في البلاد إلى ما هي عليه الآن. لذا، من الضروري العمل على الاعتراف باللغة الكوردية لغةً رسمية، كون ذلك يمثل مطلباً شعبياً لملايين المواطنين الكورد".

يُذكر أن منظمة اليونسكو حددت يوم 21 شباط/فبراير من كل عام يوماً عالمياً للغة الأم، وتشهد المدن التركية ومناطق شمال كوردستان سنوياً في هذا التاريخ تجمعات وفعاليات جماهيرية للمطالبة بمنح اللغة الكوردية وضعاً رسمياً في البلاد.