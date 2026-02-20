مستشار لترامب لـ"كوردستان 24": أمريكا "صاحبة القرار" الوحيدة في الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف غابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ملامح الاستراتيجية القادمة للإدارة الأمريكية تجاه قضايا المنطقة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي لـ "مجلس السلام" هو ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، بدءاً من قطاع غزة الذي يحتاج إلى نحو 70 مليار دولار لإعادة إعماره.

وأوضح صوما في تصريح لنشرة أخبار "كوردستان 24"، أن قطاع غزة تعرض لدمار شامل وفقدان تام للخدمات بسبب الحرب، مشيراً إلى أن إعادة إعماره ستكون على رأس أولويات "مجلس السلام". وأضاف: "خلال ولايته الأولى، كان لترامب اهتمام خاص بغزة، والآن لديه خطة لتحويلها إلى مدينة متطورة تضاهي نيويورك وشيكاغو، لكونها تمتلك واحداً من أفضل المواقع الجغرافية في العالم، وسكانها يستحقون الرفاهية".

واعتبر المستشار أن وقف الحرب في غزة هو "المفتاح" لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، لافتاً إلى أن ترامب نجح في السابق في إيقاف ثمانية صراعات على مستوى العالم.

وحول الملف الإيراني، قال غابرييل صوما: "فرض ترامب ضغوطاً اقتصادية صارمة على طهران، وشملت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، مما أدى إلى عزلها دولياً وتعطيل نظامها المصرفي".

وأشار صوما إلى الانهيار الحاد في قيمة "التومان"، قائلاً إن العملة الإيرانية فقدت قيمتها لدرجة أن شراء سلعة بسيطة بقيمة 10 دولارات يتطلب "حقيبة من الأموال". كما اتهم النظام الإيراني بقتل 25 ألف مواطن، مؤكداً أن الشعب الإيراني لم يعد يرغب في بقاء هذا السلطة.

ووجه صوما تحذيراً شديد اللهجة للسلطات الإيرانية، معتبراً أن تصريحات ترامب بشأن الوضع الداخلي في إيران تمثل "فرصة أخيرة"؛ فإما الاتفاق والنجاة، أو المواجهة العسكرية التي ستؤدي إلى تدمير كامل قدراتهم العسكرية. وتابع: "إذا ابتعد قادة إيران عن خيار السلام، فسيكونون الخاسر الأكبر. وكما لم يحدث شيء بعد مقتل قاسم سليماني، فلن يكون هناك أي رد فعل دولي إذا تمت إزالة هذا النظام".

وفي ختام حديثه، شدد صوما على أن العالم مقسم بين القوى العظمى، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة مثل الصين أو روسيا أو إيران بالتدخل في شؤون الشرق الأوسط. وأكد أن الرئيس ترامب يريد أن تكون أمريكا "القوة الوحيدة صاحبة القرار والتأثير" في المنطقة، معتبراً أن أي محاولة لخلق كيان أو نفوذ خارج مظلة الهيمنة الأمريكية هي "محاولة محكومة بالفشل".