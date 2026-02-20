مطالبات بتمديد مهلة اختيار "اللغة الكوردية" كمادة اختيارية في المدارس التركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مع حلول اليوم الأخير للموعد المحدد لتقديم طلبات اختيار المواد الدراسية في المدارس التركية، دعت جمعيات ومنظمات مدنية كوردية وزارة التربية الوطنية إلى تمديد فترة التسجيل، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الطلاب لاختيار مادة اللغة الكوردية (بلهجتيه الكرمانجية والزازاكية).

ونظمت جمعية "حراك اللغة الكوردية" (HezKurd) بالتعاون مع حركة "شوبا كورد" (Şopa Kurd)، حملات ميدانية مكثفة في الساحات العامة وأمام بوابات المدارس، لا سيما في ميدان "إسنيورت" بإسطنبول، لحث الأهالي على اختيار اللغة الكوردية كمادة اختيارية لأبنائهم.

وصرح صبحي أوزغن، رئيس جمعية (HezKurd)، لوسائل إعلامية، بأن "العديد من أولياء الأمور والطلاب لم يتم إبلاغهم بوجود هذا الحق أو بالموعد النهائي للتقديم من قبل إدارات المدارس"، مشيراً إلى وجود ثغرات وتلكؤ في عملية الإحاطة بالعملية التربوية.

وأضاف أوزغن: "لقد تقدمنا بطلب رسمي إلى وزارة التربية لتمديد مهلة التسجيل حتى الثاني من آذار/مارس المقبل، لضمان وصول المعلومات إلى العائلات التي لم تكن على دراية بالعملية، وتسهيل إجراءات ملء الاستمارات التي تتضمن معلومات الطالب ولغته الأم".

وشهدت الفعاليات الميدانية أجواءً حماسية، حيث شارك عدد من الفنانين الكورد في تحفيز المواطنين من خلال الأغاني التي تمجد اللغة الأم. وفي هذا السياق، قال الفنان محمد سرحد: "بصفتي فناناً، أدعو جميع الطلبة إلى التمسك بلغتهم الأم والدراسة بها، فهذا القرار له أهمية استراتيجية للأجيال القادمة".

من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور عن تفاجئهم بوجود هذه المادة، مؤكدين أنهم عرفوا بالأمر من خلال نشاط الجمعيات وليس عبر إدارات مدارس أبنائهم، مبدين رغبة قوية في تعلم أطفالهم للغة الكوردية.

يذكر أن وزارة التربية التركية أدرجت دروس اللغة الكوردية كمواد اختيارية في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2012. وتشهد هذه الدروس إقبالاً متزايداً سنوياً، حيث سجل نحو 60 ألف طالب في عموم تركيا والمناطق الكوردية (باكور) العام الماضي لدراسة اللغة الكوردية.