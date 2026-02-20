مطار أربيل الدولي: الرحلات الجوية مستمرة ولم تتوقف

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الجمعة 20 شباط 2026، أن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تعليق بعض الرحلات من قبل شركات طيران محددة يعود حصراً إلى سوء الأحوال الجوية في وجهات المقصد.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، قال أحمد هوشيار، مدير مطار أربيل الدولي: "إن الرحلات الجوية اعتيادية، إلا أن بعض الخطوط الجوية اضطرت لإلغاء رحلاتها بسبب سوء الأحوال الجوية في عدة دول"، مؤكداً أنه "لا توجد أي أسباب أخرى وراء إلغاء أو تأجيل تلك الرحلات سوى العامل الجوي".

من جانبه، أكد لاوند مموندي، المدير التنفيذي لشركة "فلاي أربيل"، استمرار عمليات الشركة قائلاً: "رحلاتنا مستمرة بشكل طبيعي، ولم تتوقف أي من رحلات الذهاب أو الإياب الخاصة بنا".

ويأتي هذا الارتباك المحدود في جدول بعض الرحلات نتيجة موجة طقس سيئة تضرب عدة دول أوروبية، حيث أُغلق مطار فيينا في النمسا بشكل كامل جراء تساقط الثلوج الكثيف الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وشلل تام في حركة النقل. وقد اضطرت سلطات مطار فيينا إلى إلغاء أو تأجيل كافة الرحلات، مما أثر على مسار أكثر من 230 رحلة جوية دولية.