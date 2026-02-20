الأحد.. الموعد النهائي لحسم بديل المالكي لرئاسة وزراء العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في بغداد، مهلة زمنية أمدها 48 ساعة لقادة الإطار التنسيقي الشيعي، لحسم تسمية مرشح بديل لنوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء العراقي الجديد، على أن يكون يوم الأحد المقبل هو الموعد النهائي لإغلاق هذا الملف.

وكشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة 20 شباط 2026، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن السفارة الأمريكية أبلغت القوى الشيعية بضرورة حسم مصير ترشيح نوري المالكي واستبداله بمرشح آخر. وأضاف المصدر أن قادة الإطار يكثفون حالياً تحركاتهم واجتماعاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن البديل قبل حلول الموعد النهائي يوم الأحد.

في سياق متصل، أكد باسم عگيلي، عضو الفريق الإعلامي لتحالف "الإعمار والتنمية" (الذي يتزعمه السوداني)، في حديث لـ "كوردستان 24"، أن الإطار التنسيقي يعمل على المفاضلة بين مرشحين اثنين لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة. وأشار عگيلي إلى أن كلاً من محمد شياع السوداني وحميد الشطري هما الاسمان الأقرب ليتم تقديمهما كمرشحين رسميين عن الإطار التنسيقي.

وتأتي هذه الضغوط بعد سلسلة من التطورات السياسية؛ ففي 22 تشرين الثاني 2025، صوت مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية بالإجماع على ترشيح أمينه العام نوري المالكي للمنصب. إلا أن هذا الترشيح واجه اعتراضاً أمريكياً حازماً، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 27 كانون الثاني الماضي، تهديدات شديدة اللهجة في حال إصرار القوى السياسية على تنصيب المالكي رئيساً للحكومة العراقية الجديدة.