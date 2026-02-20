خوشناو: معظم اللافتات في مراكز التسوق والمطاعم بأربيل كُتِبت باللغة الكوردية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوضح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الجمعة 20 شباط 2026، أنه تنفيذاً لقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الصادر في عام 2023 والقاضي باعتماد اللغة الكوردية لغةً رئيسية في كافة اللافتات والأماكن العامة، كانت أربيل السباقة في تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الملف.

وأكد خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إطلاق سلسلة من الحملات الميدانية التي أثمرت عن اعتماد اللغة الكوردية كلغة أولى في غالبية المطاعم والمراكز التجارية والفنادق في المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم منح مهلة زمنية كافية لأصحاب العمل والمنشآت لتعديل لافتاتهم لتكون باللغة الكوردية بشكل أساسي، مشيراً إلى أن المتخلفين عن التنفيذ سيواجهون غرامات مالية قانونية.

كما لفت إلى أنه على الرغم من عدم تحديد نسبة مئوية دقيقة للتحول حتى الآن، إلا أن عدداً قليلاً جداً من المواقع لا يزال قيد التنفيذ.

مؤكداً التوجه نحو خلو كافة اللافتات في المستقبل القريب من الاعتماد الكلي على لغات أخرى دون الكوردية.

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أصدر قراراً في 21 شباط 2023، تزامناً مع اليوم العالمي للغة الأم، يهدف إلى حماية وتعزيز اللغة الكوردية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القنصليات والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.

كما ألزم القرار الفنادق والمرافق السياحية والمطاعم بضرورة توفير قوائم الطعام واللوحات الإرشادية والتعريفية باللغة الكوردية لضمان الحفاظ على الهوية اللغوية للإقليم.