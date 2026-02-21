150 سلحفاة عملاقة تعود إلى مواطنها في جزر غالاباغوس بعد قرن على اندثارها هناك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيئة في الإكوادور الجمعة أن علماء وحراسا للغابات وضعوا 150 سلحفاة عملاقة في جزيرة فلوريانا في أرخبيل غالاباغوس بعدما اندثرت من هناك قبل أكثر من قرن.

وسار حراس الغارات سبعة كيلومترات عبر "أراض بركانية ومناطق صعبة لنقل السلاحف مع التأكد من أنها تأقلمت"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

ونُقلت هذه السلاحف إلى موطنها الطبيعي بعدما كانت تعيش في مركز في حديقة وطنية في غالاباغوس.

وخضعت كل سلحفاة لحجر صحي طويل ووُضعت معها شريحة إلكترونية لتمييزها، قبل إطلاقها في الغابة، وفق ما نقلته فرانس برس.

تقع جزر غالاباغوس على بعد ألف كيلومتر قبالة سواحل الإكوادور، وفيها حياة نباتية وبريّة فريدة من نوعها في العالم.

وفي هذه الجزر، توصّل عالم الأحياء تشارلز داروين لنظريته عن تطوّر الأنواع في القرن التاسع عشر.

وإضافة لهذه السلاحف، تعمل السلطات على إعادة أنواع أخرى سبق أن اندثرت هناك، منها أنواع مختلفة من الطيور.