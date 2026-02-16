لمدة 8 سنوات.. ألمانيّة تخفي جثة والدتها في القبو من أجل معاشها التقاعدي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- فتحت النيابة العامة في ولاية بافاريا الألمانية تحقيقاً مع سيدة تبلغ من العمر 82 عاماً، للاشتباه في إخفائها جثة والدتها المسنة داخل قبو المنزل لسنوات، بهدف مواصلة الاستيلاء على معاشها التقاعدي.

وجاء الكشف عن الواقعة في بلدة روهمانسفيلدن، بعد تدخل أمني مباشر عقب بلاغ قدمه رئيس البلدية، ليعيد التحقيق إلى الواجهة تفاصيل حول جثة عُثر عليها في حالة تحنط طبيعي، وسط شبهات حول استمرار صرف مستحقات المتوفاة المالية رغم انقضاء سنوات على وفاتها الفعلية.

شكوك العمدة وبداية الخيط

ويعود الفضل في كشف هذه القضية إلى مثابرة رئيس بلدية روهمانسفيلدن، فيرنر ترويبر، الذي دأب طوال ثماني سنوات على زيارة المواطنة صوفي ب. (مواليد 1922) لتكريمها بمناسبة عمرها المديد.

وفي كل مرة، كانت تواجهه عقبات تمنع اللقاء؛ إما بأن يجد الباب مغلقاً، أو أن تقدم ابنتها كريستا ب. (82 عاماً) أعذاراً متعددة لعدم الاستقبال.

وتصاعدت الشكوك عندما ادعت الابنة أن والدتها توفيت قبل عامين في تشيكيا، وهو ما لم يقنع رئيس البلدية، خاصة مع تقارير الجيران التي أفادت بأنهم لم يروا السيدة المسنة منذ نحو عشر سنوات.

وفي الثلاثين من ديسمبر، قرر ترويبر تحويل شكوكه إلى إجراء رسمي، حيث اتصل بالنيابة العامة عندما لم تعد الأعذار مقنعة، وفق ما نقلته يورونيوز.

مشيراً إلى أن الأمر بدا له "مريباً"، خاصة مع عدم استخدام بطاقة التأمين الصحي الخاصة بصوفي ب. منذ أكثر من عقد من الزمن.

عملية الدهم وتفاصيل الجثة

استجابت السلطات الأمنية للبلاغ، لتتدخل الشرطة في الخامس من شباط/فبراير وتنفذ عملية تفتيش للمنزل.

وأسفرت الحملة عن العثور على جثة صوفي ب.، التي بلغت من العمر 103 أعوام، في حالة متيبسة داخل قبو المبنى، وفق بيان صادر عن شرطة بافاريا في الثاني عشر من شباط/فبراير.

وأوضحت نتائج التشريح الجنائي أن الجثة تعود لسنوات عدة خلت، غير أن الحالة التي كانت عليها الرفات حالت دون القدرة على تحديد التاريخ الدقيق للوفاة أو سببها.

وأكدت الشرطة في بيانها أنه لا توجد أي دلائل جنائية تشير إلى وقوع جريمة قتل، مما حول مسار التحقيق نحو الدوافع المالية.

أبعاد الاحتيال ومصير المشتبه بها

وبحسب التحقيقات الأولية التي نقلتها صحيفة "بيلد"، فإن الدافع الرئيسي وراء إخفاء الوفاة يُرجح أنه مالي، حيث يُشتبه في أن كريستا ب. استمرت في تقاضي معاش والدتها التقاعدي الذي يناهز 1500 يورو شهرياً، رغم الوفاة الفعلية.

وعلى إثر ذلك، فُتح تحقيق رسمي بتهمة الاحتيال لعدم إبلاغ السلطات المختصة بالوفاة في الوقت القانوني، ومواصلة استلام المعاش بصورة غير مشروعة.

وفي تطور لاحق، أفادت شرطة بافاريا بأن المشتبه بها دخلت بنفسها إلى عيادة طبية متخصصة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد الأبعاد الكاملة للقضية والقيمة المالية التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية.