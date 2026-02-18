داخلية إقليم كوردستان تطلق ميزة "رخصة القيادة الرقمية"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح للسائقين إبراز رخصة القيادة لشرطة المرور عبر هواتفهم المحمولة، دون الحاجة لحمل البطاقة الأصلية.

وفي بيان لها صدر اليوم الأربعاء، 18 شباط 2026، أوضحت الوزارة أنه في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لرقمنة الخدمات العامة، تمت إضافة ميزة جديدة خاصة برخصة القيادة إلى تطبيق (KRDPass).

ووفقاً للبيان، فإن المواطنين الحاملين لـ "رخصة القيادة الرقمية الجديدة" (البيومترية)، يمكنهم الآن الوصول إلى النسخة الإلكترونية وكافة تفاصيل رخصهم مباشرة عبر هواتفهم الذكية.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على السائقين اتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق (KRDPass).

2. تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح.

3. التوجه إلى قسم "المحفظة" (Wallet)، حيث ستظهر النسخة الرقمية للرخصة.

وطمأن البيان السائقين الذين قد ينسون حمل الرخصة الفعلية (البلاستيكية) قائلاً: "من الآن فصاعداً، إذا لم تكن رخصة القيادة بحوزتك، يمكنك عند مواجهة مفارز شرطة المرور إبراز النسخة الرقمية عبر التطبيق المذكور، وسوف يتم اعتمادها لتمرّ دون أي عوائق قانونية".

يُذكر أن تطبيق (KRDPass) يُعد البوابة الإلكترونية الموحدة لمواطني إقليم كوردستان، وهو متاح على نظامي (Android) و (iOS)، ويأتي كجزء أساسي من عملية التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية.