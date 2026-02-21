"نوروز" بعيون يابانية: كتاب مصور يوثق سحر الثقافة الكوردية في اليابان والعالم

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تستعد الكاتبة والرسامة اليابانية "ماكي كاناي" لإصدار كتاب مصور جديد حول عيد "نوروز" ضمن سلسلة (Takusan no Fushigi) الشهيرة، والمقرر طرحه في الأسواق خلال شهر آذار/مارس المقبل.

وعن فكرة الكتاب، تقول كاناي في نبذة تعريفية: "في يوم الاعتدال الربيعي، تشهد محافظة سايتاما اليابانية مهرجان نوروز، وهو الاحتفال الذي يحييه الكورد بمناسبة العام الجديد. لكن من هم الكورد حقاً؟ وما هي الجوانب الخفية لثقافتهم".

يستعرض الكتاب ملامح من جاذبية التراث الكوردي عبر سلسلة من اللقاءات والأحاديث التي أجرتها الكاتبة مع أفراد من المجتمع الكوردي في اليابان، وإيران، والعراق، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا.

ويسلط العمل ضوءاً خاصاً على طقوس احتفالات "نوروز" والأزياء الكوردية التقليدية بألوانها الزاهية.

يُذكر أن هذا الإصدار جاء بتعاون مميز مع الكاتب والمترجم الكوردي "آمانج شاكلي"، الذي رفد الكاتبة بالصور والملابس والإكسسوارات الكوردية الأصيلة التي زينت صفحات الكتاب.