الفنانة التشكيلية "بهایدن" تستعد لإطلاق معرضها في ألمانيا

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تستعد الفنانة التشكيلية الكوردية المقيمة في ألمانيا، "بهایدن"، لإطلاق معرضها الفني الجديد في الثامن والعشرين من شباط الجاري، في تجربة فنية تسلط الضوء على الهوية الأنثوية وحقوق المرأة من خلال لغة بصرية غنية بالرموز.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أكدت الفنانة أن المعرض يمثل احتفاءً بجمال وصمود المرأة الكوردية عبر العصور، مشيرة إلى أن اختيار "طيور السنونو" (الخُطّاف) كرمز محوري في أعمالها جاء ليعكس جرأة النساء وتوقهن الدائم للتحرر.

وقالت: الألوان في هذه اللوحات هي صرخة احتجاج ضد انتهاك حقوق النساء، وطيور السنونو القادمة من ذاكرة السليمانية هي تجسيد لروح المرأة التواقة للسكينة والحرية.

ويشهد المعرض تعاوناً فنياً أدبياً، حيث تشارك الكاتبة "أرخوان رسولي" بنصوص قصيرة دُونت على اللوحات باللغتين الكوردية والألمانية، في خطوة تهدف إلى إيصال الإحساس العميق بالحرية التي تختلج في وجدان المرأة الكوردية ومشاركتها مع الجمهور الأوروبي والعالمي.

وعن الرسالة الفلسفية لأعمالها، أوضحت الفنانة بأسلوب شاعري: "سنونو بلادي تائهة تبحث عن سماء آمنة؛ إنها تمثل أرواح النساء اللواتي حلقن بدلال في فضاءات الأحلام، ليكون هبوطهن في قيود الواقع وسلاسل العادات".

وتنحدر الفنانة "بهایدن" من مدينة السليمانية وتقيم في ألمانيا، وتعد من الأسماء البارزة في الفن البصري المعاصر على المستوى الدولي.

وتتنوع أعمالها بين الرسم والنحت والغرافيك، وتشتهر بأسلوبها السردي الذي يمزج بين التجربة الذاتية والقضايا الإنسانية الكبرى، مستخدمةً تكوينات لونية تعبيرية تمنح أعمالها هوية فريدة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في ألمانيا لمدة شهر كامل، فاتحاً أبوابه أمام المتلقين للاطلاع على فلسفة الجمال والتمرد في الفن الكردي المعاصر.