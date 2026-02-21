مظلوم عبدي يدعو الأهالي لإرسال أطفالهم إلى المدارس الكوردية والاهتمام باللغة الأم

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن اللغة الكوردية في "روجآفا" (غرب سوريا) قد تجاوزت مرحلة الخطر وباتت لغةً رسمية للتربية والتعليم. وكشف عبدي عن استمرار المباحثات مع الحكومة السورية لإضفاء الصفة الرسمية على العملية التعليمية باللغة الكوردية في المنطقة، داعياً العائلات إلى إرسال أطفالهم للمدارس الكوردية ومنح اللغة الأم اهتماماً أكبر.

وفي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، السبت 21 شباط/فبراير 2026، هنأ عبدي جميع الشعوب، ولا سيما معلمي اللغة الكردية، مشيراً إلى أن "ثورة روجآفا" منحت الشعب الكوردي فرصة ذهبية لصون لغته وحمايتها من خطر الاندثار.

واستذكر عبدي المعاناة التي واجهتها اللغة الكوردية في ظل سياسات الحظر والصهر السابقة، حيث كان يُعتقل الأشخاص لمجرد تعلم لغتهم. وأكد أنه بفضل التضحيات والنضال المستمر طوال السنوات الـ 14 الماضية، أصبح آلاف الطلاب يدرسون بلغتهم الأم وصولاً إلى المستويات الجامعية.

كما سلط القائد العام لـ "قسد" الضوء على صدور المرسوم رقم 13 عن الرئاسة السورية، معتبراً إياه مكسباً تاريخياً وخطوة هامة نحو الاعتراف باللغة الكوردية لغةً وطنية ضمن الإطار السوري.

وكشف عبدي عن مباحثات جرت مع وزارة التربية السورية خلال الأسابيع الماضية، تهدف إلى اتخاذ خطوات جادة استناداً إلى المرسوم رقم 13، لترسيم اللغة الكوردية لغةً للتعليم في المناطق الكوردية وتثبيت ذلك رسمياً.

وفي ختام رسالته، حثّ مظلوم عبدي العائلات على إرسال أبنائهم إلى المدارس الكوردية، كما دعا اللغويين والأكاديميين للعمل على تطوير اللغة الكوردية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية نحو مراحل أكثر تقدماً.