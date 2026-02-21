ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية الجديدة إلى 15%

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيرفع رسومه الجمركية العالمية الجديدة إلى 15%. ويأتي تمسك الرئيس بموقفه في هذه الحرب التجارية بعد حكم المحكمة العليا أمس بأن الرسوم التي فرضها باستخدام سلطات الطوارئ الواسعة كانت غير قانونية.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال, "بناءً على مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار المضحك، والسيئ الصياغة، والمعادي لأمريكا بشكل غير عادي بشأن الرسوم الجمركية الصادر بالأمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة، وبعد أشهر طويلة من التأمل، أعلن بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وبأثر فوري، رفع الرسوم الجمركية العالمية من نسبة 10% المفروضة على الدول — والتي كان الكثير منها ’يستغل‘ الولايات المتحدة لعقود دون رادع (حتى أتيت أنا!) إلى مستوى 15% المسموح به بالكامل والمختبر قانونياً. وخلال الأشهر القليلة القادمة، ستحدد إدارة ترامب وتصدر الرسوم الجمركية الجديدة والمسموح بها قانوناً".

ويمكن أن تظل الرسوم الجديدة سارية المفعول لمدة أقصاها 150 يوماً، ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها. وقد أشار ترامب إلى وقوع معارك قانونية مطولة بشأن المطالب بإعادة مليارات الدولارات للشركات كتعويض عن رسوم الطوارئ السابقة.

وفي الوقت ذاته، تعبر الشركات والشركاء التجاريون عن حالة من عدم اليقين مع ارتداد صدى حكم المحكمة العليا في أروقة الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي، فلا يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي الحكم إلى تغيير جذري في أسعار المستهلك.

وكان ترامب قد هاجم قضاة المحكمة العليا بعد صدور القرار بنسبة (6-3)، مؤكداً أنه سيفرض رسوماً جمركية عالمية باستخدام الصلاحيات الرئاسية بموجب المادة 122 من قانون التجارة، والتي تمنح الرؤساء الحق في فرض رسوم تصل إلى 15%، على أن تظل مؤقتة وتتطلب موافقة الكونغرس بعد مرور 150 يوماً.



المصدر: سي ان ان