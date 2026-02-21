الداخلية الاتحادية تعلن تسفير أكثر من 47 ألف مخالف لقانون الإقامة منذ بداية 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت، تسفير أكثر من 47 ألف مخالف لقانون الإقامة منذ بداية 2025، مع استمرار حملات إبعاد المخالفين، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتماد الباركود لتفعيل سمات الدخول عبر المنافذ.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام مديرية شؤون الإقامة التابعة للوزارة، العقيد علاء عبد الكريم، إن "جميع السمات التي تصدر من مديرية شؤون الإقامة تكون الكترونية وتحتوي على باركود، وعند وصول الشخص الراغب بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ أو المطارات يتم قراءة الباركود ومطابقة المعلومات الموجودة في السمة مع جواز السفر وصورة الشخص، وبعدها يتم تفعيل سمة الدخول ووضع ملصق على الجواز.

وأضاف أن "هناك مفارز مستمرة من قبل قسم الإبعاد وأقسام الإقامة في المحافظات لمتابعة المقيمين في البلد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتسفيرهم خارج الأراضي العراقية، ومنع دخولهم إلى البلاد إلا بعد رفع منع الدخول عنهم".

ولفت إلى أنه "تم تسفير المخالفين لقانون الإقامة رقم (67) لسنة 2017، إذ بلغ عددهم في عام 2025 (43,986) مخالفاً، وفي شهر كانون الثاني من عام 2026 بلغ العدد (3,911) مخالفاً، ولا تزال الحملات مستمرة لمتابعة المخالفين".