"قسد" تنفي نقل معدات من حقول الرميلان إلى إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جملة وتفصيلاً، الأنباء المتداولة حول نقل معدات وآلات من حقول "الرميلان" النفطية إلى إقليم كوردستان.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (DPA)، اليوم الأحد 22 شباط 2026، قال "فرهاد شامي"، المتحدث باسم "قسد": "هذه الادعاءات ليست سوى أكاذيب واهية، تهدف إلى تشويه سمعة قواتنا وبث الفتنة بين مكونات الشعب السوري".

وأكد شامي أن "هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً: "على مدار السنوات العشر الماضية من الأزمة السورية، عملت (قسد) على حماية الثروات الوطنية ومقدرات البلاد، كما حافظت على الأمن والاستقرار في المناطق التي تديرها".

يأتي هذا النفي بعد أن أفادت مصادر من محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، يوم الجمعة الماضي، بأن "قسد" قامت بنقل كميات كبيرة من معدات حقول الرميلان النفطية.