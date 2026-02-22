تحالف السوداني يراجع دعمه للمالكي لرئاسة الوزراء وسط معارضة دولية وإقليمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد التحالف الداعم للسوداني أنه بصدد مراجعة دعمه لنوري المالكي لتولي منصب رئيس وزراء العراق المقبل، مشيراً إلى أن ترشيحه واجه موجة من الرفض على المستويين الدولي والإقليمي.

أعلن بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، 22 شباط/فبراير 2026، رئيس كتلة تحالف "الإعمار والتنمية" في البرلمان العراقي، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن التحالف يعيد النظر في مسألة دعم نوري المالكي لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأوضح الأعرجي أن الهدف الأولي من دعم المالكي كان يصب في اتجاه إنهاء الانسداد السياسي، إلا أنه استدرك قائلاً: "يتعين علينا مراجعة خياراتنا، خاصة وأن ترشيح نوري المالكي قوبل باستياء داخلي ودولي".

وأضاف رئيس الكتلة أن ترشيح المالكي واجه معارضة من قِبل أطراف رئيسية داخل "الإطار التنسيقي"، بالإضافة إلى دول المنطقة والمجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الوضع يدفعهم لإعادة تقييم خطواتهم من أجل تحقيق الأهداف الوطنية بعيداً عن الانحياز والمصالح الشخصية.

وتواجه عودة نوري المالكي إلى سدة الحكم رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً؛ إذ تنظر الولايات المتحدة الأمريكية بقلق إلى هذه العودة، معتبرة أن حقبة حكومته السابقة (2006-2014) كانت سبباً في تفاقم الصراعات الطائفية، وانتشار الفساد، وإضعاف المؤسسة العسكرية، مما مهد الطريق في نهاية المطاف لظهور تنظيم داعش.