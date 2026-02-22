مطالبات بإلغاء قرار تحويل ناحية "كولالة" إلى قضاء

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت معلومات مراسل "كوردستان 24"، بأنه تم تقديم طلب خلال اجتماع مجلس محافظة ديالى المنعقد اليوم، لإلغاء قرار تحويل ناحية "كولالة" (جلولاء) إلى قضاء.

وكان رئيس مجلس محافظة ديالى قد أعلن، يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي بتحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة ومتباينة.

وفي هذا السياق، صرح فهمي بورهان، رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد (22 شباط 2026)، بأن قرار رئيس مجلس محافظة ديالى بتحويل الناحية إلى قضاء "غير دستوري ويخالف الإجراءات القانونية المتبعة".

وأشار بورهان إلى وجود مساعٍ بالتنسيق مع كافة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي للتصدي لهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

كما أوضح رئيس الهيئة أنه لا تتوفر حالياً إحصائية رسمية دقيقة بشأن النسبة السكانية للكورد في ناحية جلولاء، مستدركاً بأن الكورد يشكلون ما يتراوح بين 10% إلى 15% تقريباً من إجمالي سكان الناحية.