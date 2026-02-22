مسرور بارزاني يعزي محافظ البنك المركزي العراقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، برقية تعزية إلى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.

ونشر مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، جاء فيها: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى محافظ البنك المركزي العراقي معالي السيّد علي العلاق في وفاة شقيقه السيّد عبد المنعم العلاق".

وأضاف رئيس الحكومة في برقيته: "نبتهل إلى الباري عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".