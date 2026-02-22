وصول قوة أمنية تابعة للإدارة الذاتية إلى عفرين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوةٍ تهدف إلى ضمان عودة النازحين وتعزيز التنسيق الميداني، وصلت قوة أمنية تابعة للإدارة الذاتية إلى مدينة عفرين.

الأحد، 22 شباط/فبراير 2026، أفاد مصدر مطلع لـ "كوردستان 24"، بأن قوة أمنية خاصة تابعة للإدارة الذاتية قد وصلت إلى مدينة عفرين.

ووفقاً للمصدر، فإن وصول هذه القوة يندرج ضمن الجهود الرامية لتنظيم الأوضاع في المدينة، وبهدف ضمان عملية عودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية.

وأشار المصدر أيضاً إلى أن المهمة الرئيسية لهذه القوة الأمنية ستتمثل في متابعة الوضع الميداني وإجراء التنسيقات اللازمة، لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لعودة المواطنين الذين اضطروا للابتعاد عن مدينتهم منذ فترة.

وكان مصدر خاص قد صرح لـ "كوردستان 24"، يوم الأحد الماضي 15 شباط/فبراير 2026، بأنه خلال الأيام العشرة القادمة، ستنطلق أول قافلة للنازحين من مدينتي الحسكة والقامشلي متوجهةً نحو عفرين.

وبحسب معلومات المصدر، تضم القافلة الأولى نحو 400 عائلة، ينتمي معظمهم إلى بلدات ونواحي (جنديرس، معبطلي "موباتو"، وشيه)، وتأتي هذه العملية كجزء من خطة منظمة لإنهاء ملف النزوح.