غرينلاند والدنمارك ترفضان مقترح ترامب إرسال مستشفى عائم إلى الجزيرة القطبية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- رفضت الدنمارك وغرينلاند، الإقليم التابع لها والذي يحظى بحكم ذاتي، الأحد مقترح دونالد ترامب إرسال مستشفى عائم إلى الجزيرة القطبية الشمالية التي يطمح الرئيس الأميركي إلى ضمها.

وكتب رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على صفحته في فيسبوك "ردنا سيكون (لا شكرا)".

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن في تصريح للتلفزيون الدنماركي "يتلقى سكان غرينلاند الرعاية الصحية التي يحتاجون اليها. يحصلون عليها إما داخل غرينلاند، وإذا استدعى الأمر علاجا متخصصا يحصلون عليه في الدنمارك. لا يوجد ما يبرر مبادرة صحية خاصة هناك".

ومن دون الإشارة صراحة إلى المقترح الأميركي، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن "سعادتها بالعيش في بلد يضمن وصولا حرا ومتساويا إلى الرعاية الصحية للجميع، حيث لا تحدد شركات التأمين أو الثروة ما إذا كان الشخص يتلقى علاجا لائقا".

وأضافت في منشور على "فيسبوك" أن "النهج ذاته مطبّق في غرينلاند".

وكما في الدنمارك، تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية مجانا في غرينلاند، التي تدير نظامها الصحي بنفسها، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على كوادر دنماركية.

وتضم الجزيرة القطبية الشاسعة خمسة مستشفيات إقليمية، ويستقبل مستشفى نوك مرضى من مختلف أنحاء الإقليم.

وكانت حكومة غرينلاند المحلية قد وقّعت مطلع شباط/فبراير اتفاقا مع كوبنهاغن لتحسين آلية معالجة المرضى الغرينلانديين في المستشفيات الدنماركية.

وكتب دونالد ترامب السبت على منصته "تروث سوشال" أنه سيعمل على إرسال "سفينة مستشفى رائعة إلى غرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك"، مضيفا "إنها في طريقها!!!".

وأوضح الرئيس الأميركي أن عملية إرسال السفينة تتم بالتنسيق مع جيف لاندري، الذي عُيّن في كانون الأول/ديسمبر مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الجزيرة القطبية.

لكن بولسن قال إن لا علم له بوصول سفينة مستشفى إلى غرينلاند.

وأضاف أن "ترامب ينشر باستمرار تغريدات بشأن غرينلاند (...). لعلّ ذلك يعكس الواقع الجديد الذي بات يطبع السياسة الدولية".

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة القطبية السبت إجلاء أحد أفراد طاقم غواصة أميركية لأسباب طبية قبالة سواحل نوك، عاصمة غرينلاند.



المصدر: فرانس برس