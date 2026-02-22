عراقجي: الحشد العسكري الامريكي لا يخيفنا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اکد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي في تصريح له لسي بي إس، ان الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي، مضيفا: لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي وهذا لن يخيفنا ولا نزال نعمل على مقترح الاتفاق.

وتابع عراقجي: نعمل على جوانب الاتفاق ومسودته ومن المحتمل ان التقي مع ويتكوف الخميس المقبل في جنيف.

وأكد عراقجي ان التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول وهناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: نناقش حاليا المسألة النووية فقط ومن حقنا تخصيب اليورانيوم وأن تكون لنا طاقة سلمية، مشيرا إلى انه يمكن التوصل لحل بشأن التخصيب وتبادلنا مع الجانب الأمريكي مقترحاتنا بهذا الشأن.

وشدد عراقجي: طورنا تكنولوجيا التخصيب بأنفسنا وهي تمثل مصدر فخر لنا ولا يمكننا التخلي عنها.

ولفت عراقجي إلى ان الصواريخ الايرانية كانت قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل التي طلبت وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط، مؤكدا: نحن في موقف قوي للدفاع عن النفس مثل ما فعلنا في الحرب السابقة.

ونوه وزير الخارجية الايراني إلى انه سيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لهجوم أمريكي، واضاف: صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد.

المصدر: وکالة مهر الایرانیة