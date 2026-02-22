أنقرة تبحث مع بغداد استعادة سجناء "داعش" الحاملين للجنسية التركية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، عن وجود تفاهمات متقدمة بين بغداد وأنقرة تهدف إلى استعادة السجناء المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي من حاملي الجنسية التركية، والذين يتجاوز عددهم 180 شخصاً.

وأكد بورا إينان أن الجانبين بصدد عقد اجتماع موسع الشهر المقبل في العاصمة بغداد؛ لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ والاتفاق على الجداول الزمنية لنقل السجناء.

وأوضح السفير التركي أن المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه بلاده هو ضرورة استعادة كل دولة لرعاياها، بما في ذلك الأطفال، وفق ما نقلتها صحيفة الصباح الرسمية.

معتبراً هذه الخطوة ركيزة أساسية لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

كما شدد على أن العملية ستتم وفق سياقات قانونية واضحة، تضمن التحقق الدقيق من الهويات واستكمال كافة الإجراءات القضائية المترتبة على ذلك بالتنسيق مع السلطات العراقية.

تأتي هذه التحركات في إطار التعاون الأمني المستمر بين البلدين، لإنهاء ملف المقاتلين الأجانب وعوائلهم المتواجدين داخل مراكز الاحتجاز والمخيمات العراقية منذ إعلان النصر على التنظيم.