مالية إقليم كوردستان تُرسل قوائم رواتب شهر شباط وتقرير ميزان المراجعة إلى بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، عن إرسال قوائم رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لشهر شباط، بالإضافة إلى تقرير ميزان المراجعة لشهر كانون الثاني، إلى العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفريق الفني التابع للوزارة أتمّ إرسال القوائم والتقارير المذكورة مساء اليوم، على أن يتم تسليمها رسمياً يوم غدٍ الثلاثاء إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن قوائم الرواتب وتقرير ميزان المراجعة، واصفةً إياها بالمعلومات "غير الدقيقة والعارية عن الصحة"، ومؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس رسمي.