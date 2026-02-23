السوداني يرعى توقيع اتفاقيات مبادئ إستراتيجية بين شركات النفط العراقية و"شيفرون" الأمريكية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة اتفاق مبادئ أولية بين شركات النفط الوطنية (البصرة، ذي قار، والشمال) وشركة "شيفرون" الأمريكية. جرت المراسم بحضور المبعوث الأمريكي السفير توماس باراك والقائم بالأعمال جوشوا هاريس، وشملت المذكرة ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: اتفاق بين شركة نفط البصرة و"شيفرون" لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2.

ثانياً: تعاون مع شركتي نفط ذي قار والشمال لتطوير حقل الناصرية و4 رقع استكشافية في محافظة ذي قار.

ثالثاً: اتفاق مع شركة نفط الشمال لتطوير حقل بلد النفطي في محافظة صلاح الدين.