البنك المركزي العراقي : لا يوجد دولار فئة "مليون"؛ هي مجرد ورقة تذكارية لا قيمة لها.

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من مغبة الوقوع في فخ عمليات نصب واحتيال تمارسها عصابات و"ضعاف نفوس" بغية الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة، داعياً الجميع إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكشف البنك في بيان رسمي، عن رصده لأربع طرق رئيسية تستخدم في عمليات الاحتيال داخل السوق المحلية، وهي:

خدعة المليون دولار: بيع ورقة تذكارية من فئة "مليون دولار" على أنها نقدية، مؤكداً أن أعلى فئة رسمية للدولار الأمريكي هي "100 دولار" فقط.

الأوراق السوداء: الترويج لقصاصات ورقية مطلية بمادة سوداء، والادعاء بأنها عملة حقيقية ستعود لطبيعتها بعد غسلها بمادة كيميائية، وهو ادعاء باطل جملة وتفصيلاً.

العملات الملغاة: استبدال عملات أجنبية مسحوبة من التداول وليس لها قيمة مالية، بالدينار العراقي مقابل مبالغ ضخمة عبر تضليل الضحايا بذرائع مختلفة.

أوراق النماذج والألعاب: تداول أوراق مستنسخة تحمل كلمات مثل (نموذج، باطل، أو بطال) مخصصة لألعاب الأطفال، والترويج لها كعملة حقيقية.

وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي العراقي أنه خاطب الجهات الأمنية والرقابية المختصة لمنع طباعة أو استيراد هذه النماذج الورقية من خارج البلاد، لقطع الطريق أمام محاولات استغلال المواطنين.