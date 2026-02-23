العراق يعيد فرض ضريبة الـ 20% على بطاقات شحن الموبايل والإنترنت

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دخل قرار الحكومة العراقية القاضي برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت حيز التنفيذ، حيث تقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 20% على جميع بطاقات تعبئة الرصيد في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الاتصالات العراقية أن هذا الإجراء يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لعام 2025، مؤكدة أن الزيادة تشمل كافة وسائل تعبئة الرصيد، سواء كانت عبر البطاقات الورقية أو التطبيقات الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ القرار بدأ رسمياً منذ يوم 23 شباط/فبراير الجاري.

وبموجب الآلية المتبعة، ستقوم وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بالإشراف على تحصيل هذه المبالغ من الشركات المزودة للخدمة وتوريدها بالكامل إلى خزينة وزارة المالية.

وتأتي هذه الخطوة لتعيد إلى الأذهان الضرائب التي كانت مفروضة في سنوات سابقة والتي أُوقفت لفترة وجيزة، قبل أن تعيد السلطات فرضها مجدداً ضمن التوجهات المالية الجديدة وقانون الموازنة العامة لتأمين إيرادات غير نفطية للدولة.