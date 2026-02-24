رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح اليوم طريق "أربيل – كۆمەسپان" المزدوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يرعى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح مشروع طريق "أربيل - گومەسپان" المزدوج، وذلك بعد استكمال كافة أعماله الإنشائية بنسبة 100% في فترة قياسية لم تتجاوز العام.

ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع الطرق، وتسهيل حركة التنقل بين العاصمة أربيل ومنطقة كۆمەسپان، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري ودعم القطاعين السياحي والتجاري في المنطقة.

تفاصيل المشروع ومواصفاته:

بحسب بيانات الشركة المنفذة، يمثل هذا الطريق نقلة نوعية في البنية التحتية للإقليم، حيث يمتد بطول 16 كيلومتراً كطريق مزدوج، يضاف إليها 8 كيلومترات من الطرق الخدمية عند التقاطعات الرئيسية. وتم تصميم الطريق وفق طراز عصري، حيث يضم كل اتجاه ثلاثة مسارات: مساران للحركة المرورية ومسار مخصص للطوارئ، بعرض إجمالي للطبقة الإسفلتية يبلغ 10.75 متراً لكل جانب.

الأهداف الاستراتيجية:

يهدف المشروع إلى ربط مدينة أربيل بشكل مباشر بـ "تقاطع گومەسپان" والقرى والبلدات المحيطة بها. ومن المتوقع أن يسهم افتتاح الطريق بشكل كبير في:

تسهيل حركة التنقل للمواطنين.

تقليل الاختناقات المرورية.

الحد من الحوادث التي كانت تسببها الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطريق القديم.

المعايير الهندسية والجودة:

تم تنفيذ الطريق بمواصفات عالية لتحمل الأوزان الثقيلة، حيث شملت الأعمال:

فرش ثلاث طبقات من الإسفلت بسمك 21 سم.

وضع طبقات من الحجر المكسر و"السبيس" بسمك إجمالي يصل إلى 70 سم.

إنشاء بنية تحتية تضم 5 جسور، ونفقاً واحداً، و50 قنطرة صندوقية.

تجهيز الطريق بكافة وسائل الأمان، من أنظمة تصريف مياه، جدران ساندة، سياج وقائي، وتخطيط هندسي دقيق.

وفي التصميم الجديد، تمت معالجة كافة العيوب الفنية في الطريق القديم من مرتفعات ومنعطفات حادة، مما يسمح للسائقين بالقيادة الآمنة بسرعة تصميمية تصل إلى 100 كم/ساعة.