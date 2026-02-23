الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تقيل زوجة حليف وثيق لمادورو من الحكومة

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز الاثنين، إقالة كاميلا فابري، زوجة أليكس صعب، وزير الصناعة الفنزويلي السابق والحليف الوثيق للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، من منصبها الحكومي.

وكتبت رودريغيز على تطبيق تليغرام "عيّنت راندر بينا نائبا لوزير الاتصالات الدولية (...) نشكر كاميلا فابري دي صعب على ما قدمته من عمل"، وذلك بعد شهر على إقالة زوجها أليكس صعب من وزارة الصناعة.

وكان صعب قد اعتقل في جمهورية الرأس الأخضر عام 2020 بتهم اختلاس مساعدات غذائية وغسل أموال لصالح مادورو وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2021، ثم أُطلق سراحه في كانون الأول/ديسمبر عام 2023 في عملية تبادل مقابل عشرة أميركيين كانوا مسجونين في فنزويلا.

ووصف مادورو إطلاق سراح صعب حينذاك بأنه "انتصار" ونظم له استقبالا حافلا عند عودته.

وفي أوائل شباط/فبراير، أفادت وسائل إعلام باعتقال صعب بناء على طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، لكن مصدرا مقربا من الحكومة أفاد بأنه "في منزله"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتوطدت علاقة صعب بالحكومة الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة من رئاسة هوغو تشافيز (1999-2013)، ثم أأصبح مسؤولا عن إدارة شبكة استيراد واسعة النطاق لحكومة مادورو.

واعتُبر صعب وسيطا رئيسيا للحكومة في ظل سعي البلاد للتكيف مع العقوبات الدولية، وكان مسؤولا بشكل خاص عن استيراد منتجات لصالح برنامج دعم للمنتجات الغذائية أحاطت به مزاعم فساد.

ومنذ توليها السلطة بعد اعتقال مادورو، أجرت رودريغز تغييرات واسعة بضغط من الولايات المتحدة، شملت إصدار قانون عفو عن السجناء السياسيين وإصلاح قطاع النفط وفتحه أمام الشركات الخاصة.

AFP