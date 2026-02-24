توم باراك مشيداً بالرئيس بارزاني: "حكمة استثنائية من قائد أسطوري"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، توم باراك، الرئيس مسعود بارزاني بـ "القائد الأسطوري" صاحب "الحكمة الاستثنائية"، وذلك عقب اجتماع جمعهما في إقليم كوردستان.

وفي منشور له على منصة "إكس" صباح اليوم، أعاد باراك مشاركة صورة من لقائه بالرئيس بارزاني، معلقاً عليها بالقول: "حكمة استثنائية من قائد أسطوري".

وكان المبعوث الأمريكي قد وصل إلى أربيل يوم الاثنين، 23 شباط 2026، بعد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وأطراف سياسية في بغداد. واجتمع باراك في "بيرمام" مع الرئيس مسعود بارزاني، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وخلال اللقاء، أعرب توم باراك عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مثمناً بدوره الكبير في منع توسع دائرة الحرب والعنف في المنطقة. كما أشاد بجهود سيادته في تهدئة التطورات الأخيرة على الساحة السورية، ودوره في دعم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي الشأن العراقي، أكد المبعوث الأمريكي على أهمية الاستفادة من حكمة وتوجيهات الرئيس بارزاني لحل الأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد. كما شدد باراك على حرص الولايات المتحدة على صون سيادة العراق، مؤكداً رغبة واشنطن في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع كل من الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.