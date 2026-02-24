شبح السماء القادم: أمريكا تضخ مليارات الدولارات لتسريع إنتاج القاذفة B-21 Raider

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن سلاح الجو الأمريكي عن إبرام اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة "نورثروب غرومان" (Northrop Grumman) تهدف إلى تسريع وتيرة إنتاج القاذفة الشبحية المتطورة "B-21 رايدر". وتتضمن هذه الخطوة تخصيص 4.5 مليار دولار من تمويلات التسوية الميزانية لضمان تسليم القاذفة ودخولها الخدمة العملياتية بحلول عام 2027.

وفي تصريح له خلال ندوة الحرب التابعة لرابطة القوات الجوية، أكد تروي مينك، وزير سلاح الجو الأمريكي، أن مشروع القاذفة "B-21" يسير بخطى ثابتة وناجحة، موضحاً أن "تسريع القدرة الإنتاجية في الوقت الراهن يضمن تزويد القادة المقاتلين بإمكانات قتالية متفوقة في وقت قياسي، مما يعزز قدرة الولايات المتحدة على ردع التهديدات الناشئة وتجاوزها، بل وهزيمتها إذا لزم الأمر". ووصف مينك هذا التوجه بأنه "تنفيذ منضبط يواكب سرعة المتغيرات في البيئة الأمنية العالمية".

من جانبه، أشار الجنرال ديل آر. وايت، المسؤول عن أنظمة الأسلحة الحيوية، إلى أن هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة في أداء البرنامج واستقرار القاعدة الصناعية، مؤكداً أن زيادة الإنتاج تمثل خطوة مسؤولة لتسريع تقديم قدرة قتالية حاسمة للمقاتلين على الجبهات.

وتأتي هذه الاتفاقية، المتوقع توقيعها رسمياً بحلول مارس المقبل، لتدعم خطة الإنتاج التي كشفت عنها كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة "نورثروب غرومان". وسيعتمد التمويل الإضافي البالغ 4.5 مليار دولار على حزمة ميزانية عام 2025، مما يمنح البرنامج الزخم اللازم لتجاوز معدلات الإنتاج الحالية.

وعلى الرغم من أن التقديرات الحالية تشير إلى بناء 100 طائرة بتكلفة تقريبية تصل إلى 700 مليون دولار للوحدة الواحدة، إلا أن هناك مطالبات داخل الدوائر العسكرية بزيادة هذا العدد. وبينما لم يحسم "مينك" مسألة زيادة حجم المشتريات الإجمالي، تواصل الطائرة اختبارات الطيران التي بدأت في نوفمبر 2023، تزامناً مع دخولها مرحلة الإنتاج الأولي منخفض المعدل في منشآت الشركة بكاليفورنيا.

واختتم توم جونز، رئيس أنظمة الطيران في "نورثروب غرومان"، بالتأكيد على التزام الآلاف من موظفي الشركة بمهمة واحدة، وهي إيصال "B-21 رايدر" إلى أيدي طواقم سلاح الجو الأمريكي لضمان تفوقهم الجوي في المستقبل.



المصدر: موقع "Defense" الامریکي