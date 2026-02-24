" ثورة عمرانية في إقليم كوردستان.. الكابينة التاسعة تستثمر 4.3 تريليون دينار لإنجاز أكثر من 1100 مشروع للطرق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس حجم الاهتمام بتطوير البنية التحتية، كشفت إحصائيات رسمية عن إنجازات ضخمة حققتها التشكيلة الوزارية التاسعة (الكابينة التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان في قطاع الطرق والجسور، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نحو 4.3 تريليون دينار عراقي.

ووفقاً للبيانات، بلغ المجموع الكلي لمشاريع الطرق المنجزة وقيد الإنجاز (1,119) مشروعاً، شملت تعبيد وإنشاء طرق بطول إجمالي بلغ (5,126) كيلومتراً في عموم محافظات وإدارات الإقليم.

تفاصيل الإنجاز والتنفيذ:

وقسّمت الإحصائيات هذه المشاريع إلى مسارين رئيسيين:

المشاريع المنجزة بالكامل: بلغت (718) مشروعاً، بتكلفة وصلت إلى 1.03 تريليون دينار، وغطت مسافة (2,681) كيلومتراً.

المشاريع قيد التنفيذ: تبلغ (401) مشروع، بتخصيصات مالية ضخمة تصل إلى 3.28 تريليون دينار، لتغطية شبكة طرق بطول (2,445) كيلومتراً.

التوزيع الجغرافي للمشاريع:

وأظهرت الإحصائيات شمول كافة محافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بهذه المشاريع، وفقاً للتوزيع الآتي:

أربيل: (271) مشروعاً، بتكلفة 2.2 تريليون دينار، وبطول (1,963) كم.

السليمانية: (395) مشروعاً، بتكلفة 468 مليار دينار، وبطول (1,205) كم.

دهوك: (127) مشروعاً، بتكلفة 986 مليار دينار، وبطول (802) كم.

حلبجة: (40) مشروعاً، بتكلفة 162 مليار دينار، وبطول (190) كم.

إدارة سوران المستقلة: (102) مشروع، بتكلفة 94.1 مليار دينار، وبطول (562) كم.

إدارة كرميان المستقلة: (69) مشروعاً، بتكلفة 227 مليار دينار، وبطول (181) كم.

إدارة رابرين المستقلة: (97) مشروعاً، بتكلفة 87.2 مليار دينار، وبطول (159) كم.

إدارة زاخو المستقلة: (13) مشروعاً، بتكلفة 60.1 مليار دينار، وبطول (65) كم.

وتعكس هذه الأرقام استراتيجية الكابينة التاسعة في ربط المدن والبلدات بشبكة طرق حديثة، مما يسهم في تعزيز الحركة التجارية، وتسهيل تنقل المواطنين، وتقليل الحوادث المرورية.