طقس العراق.. أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، أن "غداً الاربعاء سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لزخات مطر خفيفة على المرتفعات الجبلية في أربيل والسليمانية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية تنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: "السليمانية 15، دهوك وأربيل 16، نينوى 18، كركوك 19، صلاح الدين 21، الأنبار 22 بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وواسط 22، بابل وذي قار 24، والنجف الأشرف والديوانية وميسان 23، المثنى 25، والبصرة 26".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لزخات مطر خفيفة على المرتفعات الجبلية من منطقة دهوك، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر في الأقسام الغربية من البلاد مسببة تصاعد الغبار، وينتشر تدريجياً في أغلب أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية وبتركيز أقل في بعض أقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع زخات مطر خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً، واحياناً يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتتخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".