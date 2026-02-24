وزير الإعمار: تحويل كافة الطرق الرئيسية في الإقليم إلى "مزدوجة" خلال ثلاث سنوات

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – أعلن وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل كافة الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات الإقليم إلى طرق مزدوجة (سايدين) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار وزير الإعمار، في تصريح لـ"كوردستان 24"، إلى افتتاح طريق استراتيجي جديد يزيد طوله عن 22 كيلومتراً، نُفذ بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني عبر "مجموعة شركات هيمن" (Hemn Group). وأكد أن الطريق أُنجز وفق المعايير الدولية، ليربط العاصمة أربيل بمحافظة السليمانية وإدارة راپەڕین والمناطق المحيطة بها.

وحول الخطط المستقبلية للوزارة، قال عبد الكريم: "خطتنا تتركز على جعل جميع الطرق الرئيسية بين المحافظات مزدوجة خلال ثلاث سنوات. حالياً، العمل مستمر وبوتيرة جيدة جداً في مشروعي طريق (دوكان - چوارقوڕنە) وطريق (أربيل - كوية)".

وأضاف الوزير أن التصاميم الخاصة بطريق (كوية - دوكان) قد اكتملت تماماً، وهي الآن في مرحلة التحضير للإحالة إلى المقاول التنفيذي. وبخصوص ربط أربيل بـمنطقة "چوارقوڕنە"، أوضح أن هناك خيارين متاحين؛ الأول عبر نفق "هيبت سلطان"، والثاني عبر طريق "گۆمەسپان" وصولاً إلى "سماقولي".

وفيما يخص مشاريع محافظة حلبجة وقضاء پێنجوێن، أكد عبد الكريم اكتمال طريق (سيد صادق - حلبجة)، كاشفاً عن بدء العمل في وقت قريب بمشروع الطريق المزدوج الرابط بين (سيد صادق - پێنجوێن).

واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن الظروف المالية التي يمر بها إقليم كوردستان فرضت التركيز حالياً على الطرق الاستراتيجية والدولية، مؤكداً أن المشاريع الأخرى لا تزال ضمن خطة الوزارة وسيتم استئناف العمل بها تباعاً وفقاً للميزانية المتوفرة وفي الأوقات المناسبة.