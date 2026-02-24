شاینة محمود زادة تطلق فيديو آرت "قوة الضفيرة": المرأة الكوردية نور في قلب ظلام العالم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المصورة الكوردية، شاینة محمود زادة، عملاً فنياً بنمط (فيديو آرت) تحت عنوان "قوة الضفيرة"، يسلط الضوء على رمزية جدائل شعر المرأة الكوردية، معتبرة أن "المرأة الكوردية هي النور في قلب ظلام هذا العالم".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، قالت محمود زادة: "يتحدث فيديو آرت (قوة الضفيرة) عن ذلك العالم الصامت الذي تنهض منه النساء الكورديات؛ حيث تظل أصواتهن وقوتهن ومقاومتهن شامخة وراسخة كالجبال في سجلات التاريخ والفخر".

وأضافت: "النساء الكورديات هن أعظم ثوريات هذا العصر وكل العصور، لا يهبن شيئاً. لقد وقفن في وجه عواصف التاريخ وعلمن العالم معنى المقاومة تحت شعار (المرأة، الحياة، الحرية".

وأوضحت الفنانة أن هذا العمل الفني يعد شاهداً على قوة وإرادة المرأة الكوردية، مشيرة إلى أنه "من خلال حركات الجسد والإيماءات القوية، يتحول العمل إلى أرشيف حي لمواقف ومقاومة الكورديات اللواتي احتضنهن التاريخ في إطاره".

وتابعت: "هذا الفيديو ليس مجرد توثيق، بل هو شهادة على القوة في كل حركة؛ حيث يصبح الجسد لغة، والصورة بياناً (مانيفستو)، والحضور ثورة".

واختتمت حديثها بالقول: "لم ننكسر مع آلام قطع جدائلنا، بل عدنا بشجاعة وبسالة أكبر وبجدائل أقوى؛ لذا أقول: طالما وُجدت المرأة الكوردية، ستظل المقاومة مستمرة".

يُذكر أن شاینة محمود زادة هي مصورة فوتوغرافية تقيم في أربيل، وخريجة معهدي الفنون الجميلة في كل من أربيل وكوية. اشتهرت بالعديد من الأعمال الفوتوغرافية المميزة، وشاركت في عدة معارض فنية نالت أعمالها خلالها صدىً واسعاً وتفاعلاً كبيراً.