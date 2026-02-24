رئيس الحكومة يفتتح مشروع طريق أربيل - كومسبان الاستراتيجي المزدوج

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24) – أعلن رئيس مجموعة شركات (Hemn Group)، خالد خوشناو، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، عن استئناف العمل في مشروع "شارع 150 متراً" الاستراتيجي في مدينة أربيل خلال العام الحالي.

وجاء ذلك في تصريح لـ"كوردستان 24" على هامش مراسم افتتاح مشروع طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج، حيث سلط خوشناو الضوء على أهمية مشاريع الطرق التي نفذتها المجموعة، مشيراً إلى التحول الكبير في طريق "گۆمەسپان" بقوله: "كان هذا الطريق يُعرف سابقاً بـ 'طريق الموت'؛ إذ كان يتكون من ممر واحد بعرض 9 أمتار فقط، ولكن بفضل الله تم تحويله الآن إلى طريق مزدوج يبلغ عرض كل اتجاه فيه 13 متراً".

وأعرب خوشناو عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على تنفيذ هذه المشاريع الخدمية الحيوية التي تخدم العاصمة أربيل ومواطنيها.

وبخصوص الخطوات المقبلة، أكد رئيس مجموعة "هيمن": "سنستأنف العمل في مشروع شارع 150 متراً خلال هذا العام. ونظراً لأن الطول الإجمالي للمشروع يبلغ 74 كيلومتراً، فلا يمكننا تحديد موعد نهائي دقيق لاكتماله بالكامل، إلا أن وتيرة أعمالنا تمتاز بالسرعة والكفاءة".

يُذكر أن "شارع 150 متراً" يُعد واحداً من أضخم وأهم المشاريع الاستراتيجية في أربيل وإقليم كوردستان، ومن المتوقع أن يؤدي اكتماله إلى تخفيف الزخم المروري بشكل كبير عن الشوارع الدائرية والرئيسية الأخرى في المدينة.