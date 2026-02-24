كركوك.. عرض مسرحية "خلف الأبواب المغلقة" لتسليط الضوء على قضايا العنف والمجتمع

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تستعد "فرقة هوار للمسرح" لتقديم مسرحية بعنوان "خلف الأبواب المغلقة" (لەودیو دەرگا داخراوەکانەوە)، من سينوغرافيا وإخراج نژاد نجم، وذلك على خشبة المركز الثقافي في مدينة كركوك.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، قال مخرج العمل نژاد نجم: "لقد أُنتجت هذه المسرحية في فضاء حر، والعمل باللغة العربية. وقد تلقينا دعوات رسمية لعرضها في الأردن وتونس، كما وُجهت إلينا دعوات من المغرب ومصر، ونحن بصدد التحضير لعرضها في عدة دول، على أن تُعرض لاحقاً في مختلف مدن إقليم كوردستان".

وحول محتوى العمل، أوضح نجم أن المسرحية تتناول ما يحدث في الخفاء خلف الأبواب المغلقة، وتناقش قضايا حساسة ومعاصرة، لاسيما أشكال العنف والممارسات غير اللائقة التي يتعرض لها الأبرياء. وأضاف: "العمل يسلط الضوء على التأثيرات السلبية للمجتمع التي قد تحول الإنسان النقي بطبعه إلى شخص عنيف؛ فالإنسان يولد بقلب طاهر لكنه قد يُجبر على سلوكيات غير صحية نتيجة الظروف المحيطة به، ليصبح في النهاية شخصاً غير سوي في مجتمعه".

يُذكر أن مسرحية "خلف الأبواب المغلقة" من تأليف ملاك أحمد، وإخراج وسينوغرافيا نژاد نجم، ويجسد الأدوار الرئيسية فيها الفنانان سلام زنكنة ودارا عز الدين، ومن المقرر انطلاق عروضها في المركز الثقافي بكركوك قبيل حلول عيد الفطر المبارك.